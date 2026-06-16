Matias Viña em ação pelo Uruguai - AFP

Matias Viña em ação pelo UruguaiAFP

Publicado 16/06/2026 16:00

Rio - Emprestado pelo Flamengo, Matias Viña terá o futuro definido após a Copa do Mundo de 2026. O lateral-esquerdo, que atuou na estreia do Uruguai, tem a permanência indefinida no River Plate, da Argentina, e pode sair antes do fim do vínculo, de acordo com o "ge".

O lateral-esquerdo, de 28 anos, não tem o prestígio do técnico Eduardo Coudet. Porém, a rescisão do empréstimo não é garantida porque o River Plate precisaria arcar com uma multa. O Flamengo, até o momento, ainda não recebeu nenhuma manifestação dos argentinos.

Viña foi emprestado pelo Flamengo até dezembro deste ano. Caso queira contratar o lateral em definitivo, os argentinos podem acionar a opção de compra. Há também obrigação de compra, mas esta depende de metas. Ao todo, o uruguaio soma 14 jogos e nenhuma participação de gol.

Contratado pelo Flamengo em 2024, Viña custou 8 milhões de euros (R$ 42,8 milhões na cotação da época) junto a Roma, da Itália. O lateral-esquerdo sofreu com problemas físicos e não conseguiu se firmar. Ao todo, disputou apenas 22 jogos com o Manto Sagrado, com um gol e duas assistências.