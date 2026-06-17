Estados Unidos - Kylian Mbappé recebeu uma homenagem por ter se tornado o maior artilheiro da história da seleção francesa. Nesta quarta-feira (17), o perfil dos Bleus compartilhou uma foto do momento em que Didier Deschamps entrega ao atacante uma camisa com o número 58, em referência ao número de gols.
"O treinador entregou uma camisa com o número 58 ao maior goleador da história dos Bleus".
O atacante alcançou o feito na vitória da França por 3 a 1 sobre Senegal em Nova Jersey, na terça-feira (16). Mbappé anotou dois gols e chegou a 58 com a camisa dos Blues. Girdou tem 57.
"58 gols. Estou incrivelmente orgulhoso de me tornar o maior artilheiro da história da nossa seleção, um país que viu tantos grandes jogadores. Obrigado a todos os meus companheiros de equipe, à comissão técnica e à Federação Francesa de Futebol pela confiança inabalável desde o primeiro dia. E obrigado pelo apoio. Vamos em frente, ainda há um longo caminho pela frente…", escreveu Mbappé.
58 buts. Une grande fierté de pouvoir devenir le meilleur buteur de l’histoire de notre sélection, un pays qui vu passer tant de grands joueurs. Merci à l’ensemble mes coéquipiers, au staff et la FFF pour l’éternelle confiance depuis le premier jour. Et merci à vous pour… pic.twitter.com/lGtSG3d2Zo
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