Mbappé chegou a 58 gols com a camisa da seleção francesa - Divulgação / X @equipedefrance

Mbappé chegou a 58 gols com a camisa da seleção francesaDivulgação / X @equipedefrance

Publicado 17/06/2026 21:11

Estados Unidos - Kylian Mbappé recebeu uma homenagem por ter se tornado o maior artilheiro da história da seleção francesa. Nesta quarta-feira (17), o perfil dos Bleus compartilhou uma foto do momento em que Didier Deschamps entrega ao atacante uma camisa com o número 58, em referência ao número de gols.

"O treinador entregou uma camisa com o número 58 ao maior goleador da história dos Bleus".

Le coach a remis un maillot floqué au pic.twitter.com/nzR8SXkBXF — Equipe de France (@equipedefrance) June 17, 2026

O atacante alcançou o feito na vitória da França por 3 a 1 sobre Senegal em Nova Jersey, na terça-feira (16). Mbappé anotou dois gols e chegou a 58 com a camisa dos Blues. Girdou tem 57.

"58 gols. Estou incrivelmente orgulhoso de me tornar o maior artilheiro da história da nossa seleção, um país que viu tantos grandes jogadores. Obrigado a todos os meus companheiros de equipe, à comissão técnica e à Federação Francesa de Futebol pela confiança inabalável desde o primeiro dia. E obrigado pelo apoio. Vamos em frente, ainda há um longo caminho pela frente…", escreveu Mbappé.