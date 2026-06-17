Harry Kane brilhou na estreia da Inglaterra na Copa do Mundo - William Volcov/Parceiro/Agência O Dia

Harry Kane brilhou na estreia da Inglaterra na Copa do MundoWilliam Volcov/Parceiro/Agência O Dia

Publicado 17/06/2026 20:00 | Atualizado 17/06/2026 20:03

Rio - Harry Kane brilhou na estreia na Copa do Mundo de 2026. Candidato a Bola de Ouro, o centroavante inglês fez dois gols na vitória sobre a Croácia por 4 a 2 , nesta quarta-feira (17), em Dallas, nos Estados Unidos, e foi o grande destaque da partida. O camisa 9 valorizou o resultado e destacou a mudança de postura da equipe na etapa final.

"Foi um jogo bastante complicado. No primeiro tempo fomos bem, mas ficamos desapontados com os gols sofridos. Temos que dar mérito para o treinador que fez os ajustes no intervalo. No segundo tempo voltamos mais agressivos e é como queremos jogar as partidas. Foi um ótimo resultado contra um adversário bastante complicado", disse Kane.

O jogo foi eletrizante. Somente no primeiro tempo foram quatro gols, sendo dois de Harry Kane. O camisa 9 abriu o placar de pênalti, mas viu a Croácia empatar com Baturina. Depois, o artilheiro voltou a colocar os ingleses em vantagem, mas os croatas buscaram novamente a igualdade com Musa. Na etapa final, a seleção inglesa marcou com Bellingham e Rashford, e definiu a partida.

"Sem a bola deveríamos ser mais agressivos. Eles têm ótimos jogadores, especialmente quando o Luka (Modric) toca na bola, sempre ficávamos com dificuldade sobre quem marcar. Colocamos na cabeça que, no segundo tempo, deveríamos pressionar quem estivesse com a bola. Temos que fazer isso mais vezes ao longo da competição", completou.

Com a vitória, a Inglaterra assumiu a liderança do Grupo L com três pontos, mas Gana e Panamá ainda se enfrentam nesta quarta-feira (17), às 20h (de Brasília), em Toronto, no Canadá. A seleção inglesa volta a campo no próximo dia 23, às 17h, contra Gana, em Boston, nos Estados Unidos, enquanto a Croácia encara os panamenhos, no mesmo dia, às 20h, em Toronto, no Canadá.