Harry Kane brilhou na estreia da Inglaterra na Copa do MundoWilliam Volcov/Parceiro/Agência O Dia
Kane valoriza vitória da Inglaterra sobre a Croácia: 'Jogo complicado'
Centroavante destaca mudança de postura do time no segundo tempo
Kane valoriza vitória da Inglaterra sobre a Croácia: 'Jogo complicado'
Centroavante destaca mudança de postura do time no segundo tempo
Meia minimiza empate da Espanha: 'Se há algo que não é bom para nós, é o pânico'
A seleção espanhola ficou no empate sem gols com Cabo Verde na segunda-feira (15)
Kane se isola como o jogador com mais gols de pênalti na história das Copas
Atacante inglês brilhou na vitória sobre a Croácia, pela primeira rodada do Grupo L
Cristiano Ronaldo se manifesta após empate de Portugal na estreia na Copa de 2026
A seleção europeia ficou no 1 a 1 com a RD Congo, em Houston
Em jogo de seis gols, Inglaterra goleia Croácia com brilho de Harry Kane
Centroavante faz dois gols e é o grande destaque da estreia dos ingleses
Vídeo! Torcedores da RD Congo comemoram gol no meio dos portugueses em Lisboa
Seleção congolesa conseguiu empate histórico na estreia da Copa do Mundo
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