Harry Kane brilhou pela Inglaterra na estreia na Copa do Mundo - AFP

Harry Kane brilhou pela Inglaterra na estreia na Copa do MundoAFP

Publicado 17/06/2026 19:00

Rio - Em um jogo eletrizante e de cinco gols, a Inglaterra venceu a Croácia por 4 a 2, nesta quarta-feira (17), em Dallas, nos Estados Unidos, pela primeira rodada do Grupo L da Copa do Mundo de 2026. O centroavante Harry Kane fez dois gols e comandou a vitória dos ingleses. Jude Bellingham e Marcus Rashford completaram o placar, enquanto Martin Baturina e Petar Musa descontaram para os croatas.

Com a vitória, a Inglaterra assumiu a liderança do Grupo L com três pontos, mas Gana e Panamá ainda se enfrentam nesta quarta-feira (17), às 20h (de Brasília), em Toronto, no Canadá. A seleção inglesa volta a campo no próximo dia 23, às 17h, contra Gana, em Boston, nos Estados Unidos, enquanto a Croácia encara os panamenhos, no mesmo dia, às 20h, em Toronto, no Canadá.

O jogo começou eletrizante em Dallas. A Inglaterra começou controlando as ações e abriu o placar aos 12 minutos, em cobrança de pênalti de Karry Kane, cometido por Luka Modric. O goleiro Dominik Livakovic defendeu a primeira cobrança do atacante, mas se adiantou. Na segunda tentativa, o camisa 9 inglês não perdoou, deslocou o arqueiro croata e estufou as redes.

A Croácia, porém, não se abalou. A seleção croata, algoz do Brasil em 2022, manteve a organização tática característica e chegou ao empate aos 35 minutos, na base da paciência. Após uma bela jogada trabalhada, Martin Baturina recebeu na área e finalizou sem chances de defesa para Jordan Pickford. Foi a primeira grande chance dos croatas até então.

Apesar do gol sofrido, a Inglaterra conseguiu manter a concentração. Em uma falha da defesa croata, Declan Rice cobrou escanteio na medida no meio da área, e Harry Kane apareceu livre para cabecear com precisão, aos 41 minutos, sem chances de defesa para Dominik Livakovic. A alegria, no entanto, durou pouco. Nos acréscimos, aos 49, Ivan Perisic recebeu cruzamento e ajeitou para Petar Musa empatar.

O panorama mudou na etapa final. Em ritmo alucinante, a Inglaterra marcou o terceiro gol logo no primeiro minuto. Elliot Anderson faz grande lançamento para Jude Bellingham na direita. O camisa 10 invadiu a área e bateu cruzado para recolocar os ingleses em vantagem. Depois, a seleção inglesa empilhou chances, mas o goleiro Dominik Livakovic virou o grande personagem do jogo e fez pelo menos três grandes defesas.

Na reta final, a Croácia equilibrou as ações e esboçou uma reação. Porém, os croatas tinham dificuldade no último terço do campo e não conseguiam gerar perigo. A Inglaterra, por sua vez, tentou explorar o espaço para definir o jogo. O placar era perigoso, mas a estratégia deu certo. Em jogada trabalhada desde a defesa, Bukayo Saka encontrou Marcus Rashford livre. O atacante invadiu a área e bateu no canto para fechar o placar: 4 a 2.