Cristiano Ronaldo iguala recorde de mais participações em Copas do Mundo - AFP

Cristiano Ronaldo iguala recorde de mais participações em Copas do MundoAFP

Publicado 17/06/2026 14:35 | Atualizado 17/06/2026 14:36

Rio - Cristiano Ronaldo fez história mais uma vez. O interminável craque português, de 41 anos, igualou o recorde de Messi como os únicos jogadores a jogarem em seis Copas do Mundo. O camisa 7 alcançou a marca no jogo contra o RD Congo, nesta quarta-feira (17), em Houston, nos Estados Unidos, pela primeira rodada da Copa de 2026.

Lionel Messi atingiu a marca nesta última terça-feira (16), na vitória da Argentina sobre a Argélia. Cristiano Ronaldo, por sua vez, igualou o recorde nesta quarta. Eles são os únicos a jogarem seis Copas do Mundo, mas estão empatados com o goleiro mexicano Guillermo Ochoa na lista dos jogadores que foram convocados para mais edições de Copas (6).

Cristiano Ronaldo defendeu Portugal nas Copas do Mundo de 2006, 2010, 2014, 2018, 2022 e 2026. O craque português pode bater outros recordes na atual edição, como se tornar o único a marcar gols em seis edições diferentes. Ele também pode subir na artilharia de todos os tempos e se tornar o jogador com mais jogos em Copas. No momento, ele tem 23, enquanto Messi lidera com 27.

Em busca do primeiro título mundial da carreira, Cristiano Ronaldo ainda jogará com Portugal contra o Uzbequistão, no dia 23, às 14h (de Brasília), em Houston, e contra a Colômbia, no dia 27, às 20h30, em Dallas, nos Estados Unidos. A seleção portuguesa está no Grupo K da Copa do Mundo de 2026 e busca o primeiro título de sua história.