Cristiano Ronaldo iguala recorde de mais participações em Copas do MundoAFP
Cristiano Ronaldo iguala Messi com mais participações em Copas do Mundo
Craque português entra em campo em sua sexta edição de Mundial
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Foto foi compartilhada pelo agente do jogador e reacendeu os rumores de reconciliação entre os dois
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Camisa 10, entretanto, participa por poucos minutos no início e depois treina em separado
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