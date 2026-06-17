Ancelotti em treino da seleção brasileiraRafael Ribeiro / CBF

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Estados Unidos - As mudanças sinalizadas nos treinos de Carlo Ancelotti nesta semana repercutiram no jornal espanhol "AS". O diário reforçou a necessidade nas alterações tanto nas peças quanto na tática, depois da estreia ruim na Copa do Mundo com o empate da Seleção diante de Marrocos.
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"O Brasil precisa de mudanças, e Ancelotti já começou a trabalhar nisso. Apesar de ter conquistado um ponto contra o Marrocos , a Seleção teve uma atuação fraca e precisou de um lance genial de Vinicius para empatar contra os norte-africanos. O sistema tático não funcionou e vários jogadores tiveram atuações abaixo do esperado, dois problemas que o técnico italiano agora busca solucionar", disse a publicação.
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Ancelotti colocou Danilo na vaga de Ibañez, Léo Pereira substituiu Gabriel Magalhães, Fabinho apareceu como titular na posição de Casemiro. Além disso, no ataque Luiz Henrique e Gabriel Martinelli entraram nas vagas de Paquetá e Raphinha. O treinador deverá fazer mais testes para definir a equipe que encara o Haiti.
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Pela Copa do Mundo, o Brasil volta a jogar na próxima sexta-feira (19), contra o Haiti, às 21h30 (de Brasília), na Filadélfia. O último jogo da Seleção na fase de grupos será contra a Escócia, em Boston, no próximo dia 24 (quarta-feira), às 19h (de Brasília), em Miami.