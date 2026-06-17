Os jogos da primeira rodada do Grupo L da Copa do Mundo de 2026 acontecerão nesta quarta-feira (17). A Inglaterra busca o bi mundial e conta com o talento de Harry Kane, que vem de uma grande temporada pelo Bayern de Munique. Algoz do Brasil em 2022, a Croácia quer mostrar sua força novamente e ir longe - na Rússia ficou em segundo lugar e no Catar, em terceiro. Os outros integrantes são Gana e Panamá.
A seleção inglesa quer voltar a conquistar o mundo e tem como um dos grandes destaques o atacante Harry Kane, que fez grande temporada pelo Bayern de Munique. Em 51 jogos, ele anotou 61 gols e distribuiu sete assistências.
Declan Rice e Bukayo Saka, campeões da Premier League com o Arsenal, também chegam em alta. Outro nome que vale destaque é Morgan Rogers, que foi eleito o jogador da temporada 2025/26 da Liga Europa - ele conquistou a competição com o Aston Villa.
A convocação da Inglaterra, vale lembrar, chamou atenção não só porque foi anunciada em clipe que contou com a música dos Beatles "Come Together", mas também pelas escolhas de Thomas Tuchel. O treinador não chamou o zagueiro Harry Maguire, o lateral Trent Alexander-Arnold, o meia-atacante Cole Palmer e o atacante Phil Foden.
A Inglaterra anunciou, na terça-feira (16), que o lateral-direito Tino Livramento foi cortado da Copa do Mundo por causa de lesão. Trevoh Chalobah, do Chelsea, foi o escolhido para substituí-lo.
A seleção croata ainda está na mente do torcedor brasileiro. Afinal, ela foi a responsável por eliminar a Amarelinha da Copa do Mundo de 2022. O Brasil abriu o placar na prorrogação, mas levou o empate e caiu nos pênaltis.
A Croácia, comandada pelo técnico Zlatko Dalic desde 2017, ainda conta com o veterano Luka Modric, que tem 40 anos e atualmente defende o Milan. O goleiro Dominik Livakovic, um dos nomes importantes daquela vitória nos pênaltis sobre o Brasil, também está com a seleção.
Outro nome que vale ser mencionado é o Josko Gvardiol. O defensor croata foi um dos destaques na Copa do Mundo de 2022 e foi anunciado como reforço do Manchester City em agosto de 2023.
A Croácia, aliás, tem mostrado sua força nas Copas. No Mundial de 2018, chegou até a decisão, mas parou na França. Já em 2022, ela foi superada pela Argentina na fase semifinal. Posteriormente, a seleção croata levou a melhor sobre Marrocos e ficou com o terceiro lugar.
A seleção ganesa teve uma campanha de oito vitórias, um empate e uma derrota nas Eliminatórias Africanas para a Copa. A equipe somou 25 pontos e garantiu vaga no Mundial de 2026 como líder do Grupo I. Um dos principais destaques de Gana rumo à classificação foi o atacante Jordan Ayew.
Outro nome para ficar de olho é Antoine Semenyo. O atacante brilhou com a camisa do Bournemouth e chamou a atenção do Manchester City, que anunciou a contratação do atleta em janeiro deste ano. Ele manteve o ótimo nível nos Citizens.
A seleção de Gana é comandada pelo português Carlos Queiroz, que assumiu o cargo em abril deste ano. Ele chegou para substituir Otto Addo, demitido no fim de março.
A seleção panamenha garantiu vaga na Copa por meio das Eliminatórias da Concacaf. A equipe teve 100% de aproveitamento na segunda fase e liderou o Grupo D.
Na fase seguinte, somou três vitórias, três empates e nenhuma derrota. Assim, foi primeira colocada do Grupo A com 12 pontos e garantiu vaga no Mundial de 2026.
Esta será apenas a segunda vez que o Panamá participa da Copa do Mundo. A primeira foi em 2018, na Rússia. Naquela ocasião, a seleção caiu na fase de grupos ao perder para Inglaterra, Bélgica e Tunísia.
O técnico do Panamá é Thomas Christiansen, que chegou ao cargo em julho de 2020. Destaque da seleção, Adalberto Carrasquilla se machucou na decisão do Campeonato Mexicano, no fim de maio. Segundo a 'ESPN Centroamérica', é difícil que ele esteja na estreia, contra Gana.
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