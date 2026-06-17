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Messi faz história, Mbappé brilha e mais: veja o resumo do sexto dia de Copa do Mundo
Craques brilharam nos jogos das suas seleções
O sexto dia do Mundial de 2026 foi histórico. Afinal, Messi anotou um hat-trick na vitória da Argentina sobre a Argélia por 3 a 0 e igualou Klose como maior artilheiro da história das Copas. O dia também contou com Mbappé decisivo na vitória da França sobre Senegal por 3 a 1 e a estreia de Haaland no torneio.
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