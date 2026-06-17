Matéria Salva!

Agora você pode ler esta notícia off-line

Matéria removida da seção links salvos
fecharmenu
Assine
Acessar edição digital

  • Meus links
  • Meu Horóscopo
  • Meu Time
  • Sair
lupasearch Buscar
Anuncie no O Dia
Faça sua denúncia
Messi faz história, Mbappé brilha e mais: veja o resumo do sexto dia de Copa do Mundo
Copa do Mundo

Messi faz história, Mbappé brilha e mais: veja o resumo do sexto dia de Copa do Mundo

Craques brilharam nos jogos das suas seleções

Mais artigos de O Dia
O Dia
Messi disputa a Copa do Mundo pela sexta vez na carreira
Messi disputa a Copa do Mundo pela sexta vez na carreira
Mbape
Haaland fez dois gols na vitória da Noruega sobre o Iraque
Goleiro de Cabo Verde, Vozinha é jogador do Chaves, de Portugal
Joshua Kimmich (à esquerda) comentou sobre o episódio
Lance do jogo entre Áustria e Jordânia
Publicidade
O sexto dia do Mundial de 2026 foi histórico. Afinal, Messi anotou um hat-trick na vitória da Argentina sobre a Argélia por 3 a 0 e igualou Klose como maior artilheiro da história das Copas. O dia também contou com Mbappé decisivo na vitória da França sobre Senegal por 3 a 1 e a estreia de Haaland no torneio.
Você pode gostar
Comentários

Os comentários não representam a opinião do jornal e são de responsabilidade do autor.

mais notícias
Mais de Copa do Mundo
[an error occurred while processing the directive]