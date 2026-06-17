Na madrugada de madrugada desta quarta-feira (17), a Áustria venceu a Jordânia por 3 a 1 - Dean Mouhtaropoulos / Getty Images North America / Getty Images via AFP

Na madrugada de madrugada desta quarta-feira (17), a Áustria venceu a Jordânia por 3 a 1Dean Mouhtaropoulos / Getty Images North America / Getty Images via AFP

Publicado 17/06/2026 07:10

Estados Unidos - A Áustria venceu a Jordânia, estreante em Copas, por 3 a 1 no Levi's Stadium, em Santa Clara, na madrugada desta quarta-feira (17), pela primeira rodada do Grupo J. Schmid, Al-Arab e Arnautovic anotaram os gols dos europeus. Olwan marcou pelo lado da seleção jordaniana.

As duas seleções voltam as atenções para a próxima rodada do Grupo J. A Áustria, segunda colocada da chave, vai encarar a líder Argentina na segunda-feira (22), a partir das 14h (de Brasília). A Jordânia, por sua vez, vai enfrentar a Argélia na virada de segunda (22) para terça (23), à meia-noite.

O jogo

A etapa inicial foi movimentada na Califórnia. A Jordânia teve a primeira grande chance do jogo aos 17 minutos do primeiro tempo. Odeh Fakhoury chutou forte, a bola desviou, mas o goleiro estava ligado e mandou para escanteio.

A Áustria não demorou para responder e abriu o placar aos 20 minutos. Schmid experimentou de fora da área e balançou a rede com um bonito gol.

A seleção europeia fechou a primeira etapa com mais posse de bola, mas não ampliou a vantagem no primeiro tempo e também não fez o goleiro adversário trabalhar. A Jordânia, por sua vez, chegou a mandar uma bola no travessão.

No retorno para o segundo tempo, a seleção jordaniana logo aos quatro minutos, numa jogada de transição rápida. Olwan foi acionado, avançou e finalizou já dentro da área para marcar.

A Áustria chegou a marcar antes da pausa para hidratação após um vacilo do goleiro Abulaila, que saiu mal de soco após cobrança de escanteio e deixou a bola viva na área. Porém, o VAR chamou o árbitro ao monitor, e o lance foi anulado por causa de um toque de mão.

Apesar disso, a Áustria conseguiu retomar a vantagem aos 31 minutos. Depois de cobrança de escanteio de Sabitzer, Al-Arab mandou acidentalmente contra a própria meta.

Nos acréscimos, a seleção da Áustria ampliou a vantagem com Arnautovic, em cobrança de pênalti.