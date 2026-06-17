Na madrugada de madrugada desta quarta-feira (17), a Áustria venceu a Jordânia por 3 a 1Dean Mouhtaropoulos / Getty Images North America / Getty Images via AFP
Áustria toma susto, mas vence a Jordânia pela Copa do Mundo
Seleção europeia saiu na frente e viu a adversária empatar, mas retomou a vantagem e conquistou os três pontos
Técnico critica punição a jogador da África do Sul e cita lance de Messi
Hugo Broos não concordou com o cartão vermelho e o gancho de três partidas para Themba Zwane
Jogador da RD Congo nega plano especial para segurar CR7: 'Não é o mesmo de antes'
Por outro lado, destacou que o atacante é um dos maiores e pregou respeito
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Influenciadora foi recebida por fãs nos Estados Unidos e mostrou animação antes do próximo jogo da Seleção Brasileira
Gana marca nos acréscimos do segundo tempo e vence Panamá em estreia na Copa
Yirenkyi fez o gol da vitória aos 49 minutos da etapa final
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