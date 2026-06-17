Alexandre Lima espera grande movimento de portugueses na estreia da seleção - Érica Martin / Agência O Dia

Alexandre Lima espera grande movimento de portugueses na estreia da seleçãoÉrica Martin / Agência O Dia

Publicado 17/06/2026 06:00

Rio - O clima entre portugueses e descendentes que frequentam o Cadeg, em Benfica, Zona Norte, é de ansiedade com a estreia de Portugal na Copa do Mundo, nesta quarta-feira (17). Liderada por Cristiano Ronaldo, a seleção entra em campo às 14h para enfrentar a República Democrática do Congo, em partida válida pela primeira rodada do Grupo K. Um telão transmitirá o jogo no Mercado Municipal.

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Embora a torcida dos irmãos Zilio José, 82 anos, e Mário Teixeira, 79, seja dividida entre Brasil e Portugal, as apostas mais altas ficam para os portugueses.



"Nós temos uma seleção de primeira linha. São os melhores jogadores que a seleção portuguesa teve até hoje. Cristiano Ronaldo, a turma toda que joga na Europa… é a melhor seleção. A expectativa é boa. Agora, se vai ganhar ou não… aí é complicado", diz Mário a O DIA.



"Jogadores individuais, os nossos hoje são melhores. Jogam no PSG, no Manchester e outros times mais. Agora, o conjunto… a gente teve agora exemplo do Brasil, ninguém imaginava uma péssima partida pela qualidade de jogadores. Falta o conjunto. Temos essas seleções menores que estão dando um show. Mas a expectativa é boa", completa Zilio.



Nascidos em Rebordondo, em Portugal, os irmãos chegaram ao Brasil em 1955 a bordo do navio North King após mais de 10 dias de viagem. Eles brincam ainda sobre uma possível partida entre a Seleção brasileira e a portuguesa. "Só não quero que eles se enfrentem", ri Mário. "Joga a bolinha para cima e qualquer um está bom", brinca Zilio.



Os dois foram grandes amigos de Carlos Cadavez, conhecido como Carlinhos, dono do restaurante Cantinho das Concertinas, que faleceu em 2022. O estabelecimento atualmente é gerido pela filha dele, Natalia Cadavez, que busca manter o legado do pai vivo.



"Ele veio para o Cadeg em 1992 e começou a atender os trabalhadores daqui. Um dia, um freguês, vendo que ele era português, perguntou se sabia fazer bolinho de bacalhau. Ele disse que sim, fez a massa e o bolinho de bacalhau foi se espalhando de boca em boca, até que explodiu", conta.



Segundo Natalia, a época de Copa do Mundo era uma das favoritas de Carlinho. "Ele amava o futebol. Ele colocava telão, bandeirinhas… a maioria das decorações era ideia dele. Mesmo com o falecimento, a gente manteve. Hoje em dia, eu até incluí mais, fiz essa homenagem para ele, que eu sei que ele amava a Copa do Mundo. Ele era apaixonado pelo Cristiano Ronaldo", lembra.



Quem também é um grande admirador do jogador é José Maria Martins, 67, dono do restaurante Corujão do Cadeg, que terá rodada de chopp para cada gol de Portugal. Nascido em Vila Nova de Gaia, ele cita os pontos positivos de Cristiano Ronaldo fora de campo.



"Ele é um ser humano extraordinário. O Cristiano Ronaldo é uma pessoa fora da casinha. Não tem como não gostar. O jogador sempre se alia ao ser humano. O cara já é bom de bola e um ser humano é extraordinário… aí é um fechamento. Espero que Portugal seja campeão com meu ídolo! Ele merece. Até mesmo porque não acredito que o Brasil vá ganhar essa Copa, pelo futebol que jogou", opina.



Para celebrar a estreia de Portugal na Copa com grande estilo, um telão montado no Cadeg transmitirá a partida. A festa, que conta ainda com música ao vivo e chopp em dose dupla, começa ao meio-dia no restaurante Tasca do Mercado, do comerciante Alexandre Lima Pereira, 48.



"A gente tem expectativa de que vai encher. Vai vir bastante gente. Espalhamos bandeiras de Portugal, compramos uma televisão maior e alugamos um telão junto com o outro restaurante aqui do lado. A gente espera que Portugal faça uma boa exibição e saia com a vitória. E vou ser sincero, estou mais confiante com a seleção de Portugal do que com a do Brasil, mas torço para as duas", confessa.

