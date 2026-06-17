Messi disputa a Copa do Mundo pela sexta vez na carreira - AFP

Messi disputa a Copa do Mundo pela sexta vez na carreiraAFP

Publicado 17/06/2026 01:20

Estados Unidos - Messi viveu uma noite histórica na vitória da Argentina sobre a Argélia por 3 a 0 , nesta terça-feira (16), pelo Mundial de 2026. Ele foi fundamental para o triunfo da Albiceleste ao anotar um hat-trick e se igualou a Klose como maior artilheiro da história das Copas com 16 gols.

"Com a minha família, com meus companheiros, com o que estão sempre. Desfrutar com eles. É um momento muito lindo começar a Copa do Mundo desse jeito. Feliz. E, claro, desfrutaria com eles, com o vestiário, é muito unido e muito forte".

Ao entrar em campo, Messi se tornou o primeiro da história a jogar seis Copas do Mundo . Aos 38 anos, ele foi o grande destaque da vitória sobre a seleção da Argélia.

"Me encontro bem. É importante começar ganhando a primeira partida. Nunca é fácil jogar a primeira partida do Mundial".

O camisa 10 também exaltou a torcida. "Agradecer aos torcedores, mostra que a Argentina é uma loucura. Agradecer por todo o esforço que fazem onde seja, sempre estão. Que desfrutem esse momento e agradecê-los".