Messi disputa a Copa do Mundo pela sexta vez na carreiraAFP
Com Klose e Messi no topo, veja a lista dos maiores artilheiros da história das Copas
Ronaldo vem atrás com 15; Mbappé igualou Gerd Müller com 14
Messi celebra vitória em noite histórica e exalta a torcida: 'Argentina é uma loucura'
Atacante anotou um haht-trick e igualou a marca de Klose em Copas do Mundo
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Argentina vence Argélia, e Messi iguala Klose como maior artilheiro da história das Copas
O craque está empatado com o ex-jogador da seleção alemã com 16 gols
Estreante em Copas, Haaland admite ansiedade e celebra gols: 'Muito feliz'
Centroavante norueguês fez dois gols na goleada sobre o Iraque
Messi se torna o primeiro jogador a jogar seis Copas do Mundo
Cristiano Ronaldo, de Portugal, e Ochoa, do México, podem igualar o argentino
Mbappé exalta Pelé após ultrapassá-lo em artilharia em Copas: 'É o Rei'
Atacante francês chegou a 14 gols em Mundiais
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