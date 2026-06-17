Messi disputa a Copa do Mundo pela sexta vez na carreira - AFP

Messi disputa a Copa do Mundo pela sexta vez na carreiraAFP

Publicado 17/06/2026 00:38 | Atualizado 17/06/2026 01:22

Estados Unidos - Lionel Messi se igualou a Miroslav Klose como maior artilheiro da história das Copas, com 16 gols. Ele alcançou o feito na noite desta terça-feira (16) na vitória da Argentina sobre a Argélia por 3 a 0 , em Kansas City. O craque anotou um hat-trick.

Ídolo da seleção brasileira, Ronaldo Fenômeno soma 15 em Mundiais. Mbappé, que marcou duas vezes na vitória da França sobre Senegal por 3 a 1, chegou a 14 e está empatado com Gerd Müller.

Veja a lista

- Miroslav Klose e Lionel Messi: 16 gols

- Ronaldo: 15 gols

- Mbappé e Gerd Müller: 14 gols

- Just Fontaine: 13 gols

- Pelé: 12 gols

Dos nomes acima, vale chamar a atenção para o feito de Just Fontaine. O francês anotou 13 gols em apenas uma Copa do Mundo, disputada em 1958.