O camisa 10 foi convocado sem condições física e com uma lesão grau 2 na panturrilha direita. A previsão dos médicos da seleção brasileira era de que ele pudesse estar à disposição após três semanas, prazo que já acabou. Diante dos recentes problemas físicos em sequência, há cautela no retorno dele.
Com isso, a chance de Neymar estar à disposição na sexta-feira (19), contra o Haiti é quase nula. Ele trabalha para poder ser relacionado contra a Escócia, dia 24, mas também não é garantia de que já poderá jogar.
Enquanto isso, os craques de outras seleções já mostram ao que vieram, sendo destaques das vitórias da França (3 a 1 sobre Senegal), Noruega (4 a 1 sobre o Iraque) e Argentina (3 a 0 sobre a Argélia). Pelo Brasil, Vini Jr assumiu essa responsabilidade sem Neymar e também foi decisivo, ao marcar o gol de empate em 1 a 1 com o Marrocos.
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