Internautas pegaram no pé de Neymar e lembraram ausência dele na seleção brasileira por causa de lesão - Reprodução do X

Internautas pegaram no pé de Neymar e lembraram ausência dele na seleção brasileira por causa de lesãoReprodução do X

Publicado 17/06/2026 10:43

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O camisa 10 foi convocado sem condições física e com uma lesão grau 2 na panturrilha direita. A previsão dos médicos da seleção brasileira era de que ele pudesse estar à disposição após três semanas, prazo que já acabou. Diante dos recentes problemas físicos em sequência, há cautela no retorno dele.

Mbappé: 2 gols

Haaland: 2 gols

Messi: 2 gols

Havertz: 2 gols



Neymar: pic.twitter.com/dcq17GzE9K — CFD - Futebol e Fantasies (@CFD_Oficial) June 17, 2026

Com isso, a chance de Neymar estar à disposição na sexta-feira (19), contra o Haiti é quase nula. Ele trabalha para poder ser relacionado contra a Escócia, dia 24, mas também não é garantia de que já poderá jogar.

Vini Jr assumiu essa responsabilidade sem Neymar e também foi decisivo, ao marcar o gol de empate em Enquanto isso, os craques de outras seleções já mostram ao que vieram, sendo destaques das vitórias da França (3 a 1 sobre Senegal), Noruega (4 a 1 sobre o Iraque) e Argentina (3 a 0 sobre a Argélia). Pelo Brasil,e também foi decisivo, ao marcar o gol de empate em 1 a 1 com o Marrocos