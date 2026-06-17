Internautas pegaram no pé de Neymar e lembraram ausência dele na seleção brasileira por causa de lesãoReprodução do X

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O sexto dia da Copa do Mundo de 2026 foi todo dos grandes nomes do futebol mundial. Messi marcou três gols e Mbappé e Haaland, dois cada, o que movimentou as redes sociais, principalmente com a comparação com Neymar, que completa nesta quarta-feira (17) um mês sem jogar e segue sem perspectiva de estrear no torneio, já que começou apenas a correr em volta do campo e a fazer trabalho leve com bola, ainda de tênis, na terça (16).
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Piadas sobre Neymar em comparação a craques de outras seleções bombaram nas redes sociais - Reprodução de Internet
Internautas pegaram no pé de Neymar e lembraram ausência dele na seleção brasileira por causa de lesão - Reprodução do X
Internautas pegaram no pé de Neymar e lembraram ausência dele na seleção brasileira por causa de lesão - Reprodução do X
Internautas pegaram no pé de Neymar e lembraram ausência dele na seleção brasileira por causa de lesão - Reprodução do X
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Internautas pegaram no pé de Neymar e lembraram ausência dele na seleção brasileira por causa de lesão - Reprodução do X
O camisa 10 foi convocado sem condições física e com uma lesão grau 2 na panturrilha direita. A previsão dos médicos da seleção brasileira era de que ele pudesse estar à disposição após três semanas, prazo que já acabou. Diante dos recentes problemas físicos em sequência, há cautela no retorno dele.
Com isso, a chance de Neymar estar à disposição na sexta-feira (19), contra o Haiti é quase nula. Ele trabalha para poder ser relacionado contra a Escócia, dia 24, mas também não é garantia de que já poderá jogar.
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Enquanto isso, os craques de outras seleções já mostram ao que vieram, sendo destaques das vitórias da França (3 a 1 sobre Senegal), Noruega (4 a 1 sobre o Iraque) e Argentina (3 a 0 sobre a Argélia). Pelo Brasil, Vini Jr assumiu essa responsabilidade sem Neymar e também foi decisivo, ao marcar o gol de empate em 1 a 1 com o Marrocos.
 