Messi também se tornou o primeiro atleta a disputar seis Copas do MundoAFP

Mais artigos de O Dia
O Dia
Lionel Messi voltou a fazer história após marcar todos os gols na vitória da Argentina sobre a Argélia por 3 a 0, nesta terça-feira (16). Ele já balançou as redes 16 vezes na Copa do Mundo, assumindo a artilharia geral ao lado do alemão Miroslav Klose, e ultrapassando Ronaldo Fenômeno, que marcou 15 gols na competição.
fotogaleria
Ronaldo Fenômeno é ídolo da seleção brasileira - Daniel Ramalho / AFP
Messi também se tornou o primeiro atleta a disputar seis Copas do Mundo - AFP

Ao ser questionado sobre o feito, Messi rasgou elogios ao ídolo brasileiro. "É uma grande honra poder competir com todos esses grandes, incluindo Ronaldo, entre os jogadores que assisti. Ele foi um dos maiores jogadores de todos os tempos", disse.
LEIA MAIS: Com Klose e Messi no topo, veja a lista dos maiores artilheiros da história das Copas
Ele também afirmou que é uma honra ultrapassar esses jogadores, mas avaliou que por outro lado, o feito "não significa nada". "No final são estatísticas e nada mais. Embora esteja orgulhoso de competir com todos eles, não significa nada para mim. Ronaldo, dos que vi, foi um dos maiores e não é o primeiro. Então são só estatísticas."
A Argentina volta a campo para enfrentar a Áustria na próxima segunda-feira (22), às 14h, pela 2ª rodada do grupo J. A equipe de Messi lidera a chave, com três pontos.