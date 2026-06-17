Messi também se tornou o primeiro atleta a disputar seis Copas do Mundo - AFP

Messi também se tornou o primeiro atleta a disputar seis Copas do MundoAFP

Publicado 17/06/2026 09:35

Lionel Messi voltou a fazer história após marcar todos os gols na vitória da Argentina sobre a Argélia por 3 a 0, nesta terça-feira (16) . Ele já balançou as redes 16 vezes na Copa do Mundo, assumindo a artilharia geral ao lado do alemão Miroslav Klose, e ultrapassando Ronaldo Fenômeno, que marcou 15 gols na competição.

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Ao ser questionado sobre o feito, Messi rasgou elogios ao ídolo brasileiro. "É uma grande honra poder competir com todos esses grandes, incluindo Ronaldo, entre os jogadores que assisti. Ele foi um dos maiores jogadores de todos os tempos", disse. Ao ser questionado sobre o feito, Messi rasgou elogios ao ídolo brasileiro. "É uma grande honra poder competir com todos esses grandes, incluindo Ronaldo, entre os jogadores que assisti. Ele foi um dos maiores jogadores de todos os tempos", disse.

Ele também afirmou que é uma honra ultrapassar esses jogadores, mas avaliou que por outro lado, o feito "não significa nada". "No final são estatísticas e nada mais. Embora esteja orgulhoso de competir com todos eles, não significa nada para mim. Ronaldo, dos que vi, foi um dos maiores e não é o primeiro. Então são só estatísticas."

A Argentina volta a campo para enfrentar a Áustria na próxima segunda-feira (22), às 14h, pela 2ª rodada do grupo J. A equipe de Messi lidera a chave, com três pontos.