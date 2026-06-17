Lance do jogo entre Irã e Nova Zelândia - Patrick T. Fallon / AFP

Lance do jogo entre Irã e Nova ZelândiaPatrick T. Fallon / AFP

Publicado 17/06/2026 12:14



Uma falha incomum na transmissão de Irã x Nova Zelândia terminou com o afastamento da Copa do Mundo um veterano do jornalismo esportivo turco. A TRT Sports decidiu punir o comentarista Murat Ekrem Çimen por confundir as duas equipes durante a transmissão ao vivo do empate em 2 a 2, na segunda-feira.

Com mais de 30 anos de carreira, o profissional confundiu-se em diversos momentos da partida.De acordo com relatos da imprensa turca, Çimen identificou jogadores iranianos como atletas neozelandeses e ao contrário também, em muitos lances.



O comentarista só percebeu o equívoco quando imagens mais fechadas exibiram o atacante iraniano Mehdi Taremi.



"Para a TRT, é inaceitável que alguém com mais de 30 anos de experiência em jornalismo esportivo cometa um erro desses. A TRT não tolera nenhuma prática que viole os padrões de transmissão durante eventos nacionais e internacionais que alcançam milhões de telespectadores", disse a emissora em nota oficial.



O caso ganhou repercussão justamente pela rapidez da resposta da emissora e pelo histórico do comentarista, assim como pela dura punição.





