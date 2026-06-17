Coreografia da torcida norueguesa viraliza nas redes sociais - Reprodução / X

Coreografia da torcida norueguesa viraliza nas redes sociaisReprodução / X

Publicado 17/06/2026 14:21

Estados Unidos - De volta à Copa do Mundo após 28 anos, a Noruega estreou em grande estilo na última terça-feira (16). Um dos destaques da vitória por 4 a 1 sobre o Iraque, além dos dois gols do 'cometa' Haaland, foi a coreografia de 'remada viking' da torcida norueguesa no Estádio de Boston, nos Estados Unidos.

O gesto faz referência à cultura viking, parte importante da ancestralidade norueguesa, muito baseada na mitologia nórdica. Nas redes sociais, o movimento da torcida viralizou e foi divulgado por veículos de diversos países.

Veja vídeo da 'remada viking' norueguesa