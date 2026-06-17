Cristiano Ronaldo no jogo entre Portugal e RD Congo - Molly Darlington / Getty Images North America / Getty Images via AFP

Cristiano Ronaldo no jogo entre Portugal e RD CongoMolly Darlington / Getty Images North America / Getty Images via AFP

Publicado 17/06/2026 19:16

Estados Unidos - Cristiano Ronaldo se manifestou por meio das redes sociais depois do empate de Portugal com a RD Congo em 1 a 1 , nesta quarta-feira (17). A partida marcou a estreia da seleção portuguesa, uma das favoritas ao título, na Copa do Mundo de 2026.

"Não era o arranque que queríamos, mas isto está longe de ter acabado. Cabeça levantada e foco no próximo jogo", escreveu Cristiano Ronaldo.

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Agora, a seleção europeia vira a chave para a segunda rodada do Grupo K da Copa do Mundo. Portugal vai enfrentar o Uzbequistão na próxima terça-feira (23), a partir das 14h (de Brasília), em Houston.