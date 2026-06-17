Cristiano Ronaldo no jogo entre Portugal e RD CongoMolly Darlington / Getty Images North America / Getty Images via AFP
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Cristiano Ronaldo se manifesta após empate de Portugal na estreia na Copa de 2026
A seleção europeia ficou no 1 a 1 com a RD Congo, em Houston
Em jogo de seis gols, Inglaterra goleia Croácia com brilho de Harry Kane
Centroavante faz dois gols e é o grande destaque da estreia dos ingleses
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Seleção congolesa conseguiu empate histórico na estreia da Copa do Mundo
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Jogador, de 21 anos, fez o primeiro gol da seleção na Copa
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