Pais de Diogo Jota, Isabel e Joaquim Silva acompanham estreia de PortugalReprodução / Cazé TV
Pais de Diogo Jota recebem homenagem ao filho na estreia de Portugal na Copa
Jogador faleceu em acidente de carro no ano passado
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Ancelotti faz novos testes na escalação da seleção brasileira
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Seleção europeia ficou no empate contra a República Democrática do Congo
Portugal é surpreendido e fica apenas no empate contra a República Democrática do Congo
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