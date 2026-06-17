Pais de Diogo Jota, Isabel e Joaquim Silva acompanham estreia de Portugal - Reprodução / Cazé TV

Pais de Diogo Jota, Isabel e Joaquim Silva acompanham estreia de PortugalReprodução / Cazé TV

Publicado 17/06/2026 16:39

Estados Unidos - A estreia de Portugal na Copa do Mundo, com empate contra RD Congo , nesta quarta (17), foi tomada pelo clima de saudade antes da bola rolar. Os pais de Diogo Jota, jogador português que faleceu no ano passado, estiveram no Estádio de Houston, nos EUA, e se emocionaram com a homenagem prestada ao ex-atacante.

Isabel e Joaquim Silva foram convidados de honra da Federação Portuguesa de Futebol para a estreia da seleção no Mundial. A mãe do ex-jogador foi às lágrimas com a projeção da imagem do filho no telão do estádio, durante o hino nacional, e viu os atletas de Portugal entrarem em campo com uma pulseira especial em tributo ao atacante.

Homenagem a Diogo Jota no telão do Estádio de Houston Reprodução / Cazé TV

Diogo Jota e seu irmão André Silva faleceram em um acidente de carro, em julho de 2025. Os dois estavam em uma Lamborghini no município de Zamora, na Espanha, quando o automóvel saiu da estrada e pegou fogo. O jogador tinha 28 anos e deixou a esposa e três filhos.

Jota passou por clubes como Atlético de Madrid e Porto, até se destacar de vez no Wolverhampton, da Inglaterra, e chamar a atenção do Liverpool. Ele já somava 5 anos jogando pelos Reds quando faleceu. Na época, muitos foram os tributos, tanto em território inglês, quanto português.