Bernardo Silva é o novo reforço do Real Madrid para a próxima temporada - Divulgação / Real Madrid

Bernardo Silva é o novo reforço do Real Madrid para a próxima temporadaDivulgação / Real Madrid

Publicado 17/06/2026 08:17

O Real Madrid anunciou a contratação do meia português Bernardo Silva na manhã desta quarta-feira (17). O jogador, que estava livre no mercado desde a saída do Manchester City, assinou um vínculo com o clube espanhol válido até junho de 2028.



O atleta de 31 anos recebeu sondagens do Barcelona e Atlético de Madrid, mas acabou aceitando a proposta da equipe merengue. Ele foi um pedido do novo técnico do time, José Mourinho.



Bernardo voltará a atuar ao lado de Mbappé, com quem jogou junto no Monaco, em 2016/17, quando o clube chegou à semifinal da Liga dos Campeões e conquistou o Campeonato Francês.

O meia deixou o Manchester City como um dos maiores ídolos da história da equipe, onde jogava desde 2017 e venceu uma Liga dos Campeões, seis Campeonatos Ingleses, três Copas da Inglaterra e um Mundial.



Bernardo Silva também é um dos pilares da seleção portuguesa, que estreia na Copa do Mundo nesta quarta-feira (17), contra a República Democrática do Congo, às 14h.