Bernardo Silva é o novo reforço do Real Madrid para a próxima temporadaDivulgação / Real Madrid
O atleta de 31 anos recebeu sondagens do Barcelona e Atlético de Madrid, mas acabou aceitando a proposta da equipe merengue. Ele foi um pedido do novo técnico do time, José Mourinho.
Bernardo voltará a atuar ao lado de Mbappé, com quem jogou junto no Monaco, em 2016/17, quando o clube chegou à semifinal da Liga dos Campeões e conquistou o Campeonato Francês.
Bernardo Silva também é um dos pilares da seleção portuguesa, que estreia na Copa do Mundo nesta quarta-feira (17), contra a República Democrática do Congo, às 14h.
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