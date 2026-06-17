Rebeca Andrade no Pan de ginásticaReprodução / YouTube CazéTV
Com Rebeca Andrade, Brasil conquista a prata por equipes no Pan de ginástica
País garantiu a classificação ao Mundial de Roterdã, que será disputado em outubro
Com Rebeca Andrade, Brasil conquista a prata por equipes no Pan de ginástica
País garantiu a classificação ao Mundial de Roterdã, que será disputado em outubro
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