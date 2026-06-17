Arthur Cabral e Hulk trocam camisas - Reprodução / Instagram @arthurcabral9

Arthur Cabral e Hulk trocam camisasReprodução / Instagram @arthurcabral9

Publicado 17/06/2026 20:28

Atacante do Botafogo , Arthur Cabral compartilhou no story do Instagram uma foto com Hulk, do Fluminense . Os dois, que nasceram na Paraíba, aproveitaram o encontro e trocaram camisas. Veja na foto acima:

A Série A do Brasileirão parou por causa da Copa do Mundo. A 19ª rodada do campeonato está prevista para acontecer na semana do dia 22 de julho.

O elenco do Botafogo vai se reapresentar no CT em 22 de junho para iniciar a intertemporada. Já o grupo do Fluminense tem reapresentação prevista para o dia seguinte (23).

Arthur Cabral está no Alvinegro desde o meio de 2025. Hulk, por sua vez, foi anunciado como reforço do Tricolor em maio deste ano e não estreou porque a janela de transferências não estava aberta.