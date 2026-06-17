Arthur Cabral e Hulk trocam camisasReprodução / Instagram @arthurcabral9
Jogadores de Botafogo e Fluminense se encontram e trocam camisas
Arthur Cabral compartilhou uma foto do encontro com Hulk
Jogadores de Botafogo e Fluminense se encontram e trocam camisas
Arthur Cabral compartilhou uma foto do encontro com Hulk
Kane valoriza vitória da Inglaterra sobre a Croácia: 'Jogo complicado'
Centroavante destaca mudança de postura do time no segundo tempo
Meia minimiza empate da Espanha: 'Se há algo que não é bom para nós, é o pânico'
A seleção espanhola ficou no empate sem gols com Cabo Verde na segunda-feira (15)
Kane se isola como o jogador com mais gols de pênalti na história das Copas
Atacante inglês brilhou na vitória sobre a Croácia, pela primeira rodada do Grupo L
Botafogo tem interesse em zagueiro de clube da Série B
Jogador, de 21 anos, é observado pelo Bragantino e por equipes de Portugal
Cristiano Ronaldo se manifesta após empate de Portugal na estreia na Copa de 2026
A seleção europeia ficou no 1 a 1 com a RD Congo, em Houston
Os comentários não representam a opinião do jornal e são de responsabilidade do autor.