Ronaldo exaltou Lionel MessiReprodução / Instagram
'Hora de aceitar que é o melhor da história', diz Ronaldo Fenômeno sobre Lionel Messi
Pentacampeão exaltou o craque argentino
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