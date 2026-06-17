Ronaldo exaltou Lionel Messi - Reprodução / Instagram

Ronaldo exaltou Lionel MessiReprodução / Instagram

Publicado 17/06/2026 17:06

Rio - Um dos maiores ídolos da história do futebol brasileiro, Ronaldo Fenômeno, de 49 anos, tocou em uma situação bastante delicada: o tamanho de Lionel Messi para a história do esporte. Na opinião do Eterno Camisa 9, o argentino pode ser considerado o maior de todos os tempos.

"Toda vez que Messi entra em campo, tudo se torna histórico e elegante. É hora de o mundo parar de se esconder e aceitar o fato de que ele é o melhor jogador de todos os tempos. Ele continua a ter um desempenho excepcional a cada temporada, e na Copa do Mundo, porém, ainda existem dúvidas sobre ele. É uma noite inesquecível e histórica que ficará para sempre nos livros de história", afirmou em entrevista ao Mundo Deportivo, da Espanha.

A declaração de Ronaldo Fenômeno é um marco porque no Brasil existe o consenso de que Edson Arantes do Nascimento, o Rei Pelé, foi o maior jogador de todos os tempos. Na Argentina e na Espanha, principalmente, o nome de Messi aparece com força.

O camisa 10 da seleção argentina se tornou o maior goleador da história das Copas ao anotar três gols contra a Argélia, na última terça-feira (16), na estreia do seu país na edição de 2026.