Internautas criticaram a atuação de Cristiano RonaldoReprodução / X

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Rio - Portugal e a República Democrática do Congo empataram por 1 a 1 nesta quarta-feira (17), na estreia do Grupo K da Copa do Mundo. Os torcedores utilizaram as redes sociais para criticar Cristiano Ronaldo, que entrou em campo e atuou por 90 minutos, e teve um desempenho apagado na partida.
 
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Internautas criticaram a atuação de Cristiano Ronaldo - Reprodução / X


Alguns críticos afirmaram que será difícil ele se manter como titular ao longo da competição. Outros também compararam a atuação do português com a de Lionel Messi, que anotou três gols na última terça-feira (16). Na ocasião, Cristiano Ronaldo teve três finalizações na partida, mas todas foram para fora.
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No Grupo K, além da República Democrática do Congo, Portugal também enfrentará Uzbequistão e Colômbia. O próximo compromisso da equipe será contra os uzbeques na próxima terça-feira (23), no NRG Stadium, em Houston.