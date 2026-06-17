Internautas criticaram a atuação de Cristiano RonaldoReprodução / X
Alguns críticos afirmaram que será difícil ele se manter como titular ao longo da competição. Outros também compararam a atuação do português com a de Lionel Messi, que anotou três gols na última terça-feira (16). Na ocasião, Cristiano Ronaldo teve três finalizações na partida, mas todas foram para fora.
No Grupo K, além da República Democrática do Congo, Portugal também enfrentará Uzbequistão e Colômbia. O próximo compromisso da equipe será contra os uzbeques na próxima terça-feira (23), no NRG Stadium, em Houston.
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