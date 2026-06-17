Ronaldo Fenômeno é ídolo da seleção brasileira - Daniel Ramalho / AFP

Ronaldo Fenômeno é ídolo da seleção brasileiraDaniel Ramalho / AFP

Publicado 17/06/2026 15:17

Rio - Maior artilheiro da seleção brasileira em Copas do Mundo, Ronaldo Fenômeno exaltou Lionel Messi por ter alcançado Miroslav Klose, com 16 gols, e ter se tornado o maior artilheiro da história da competição. O eterno camisa 9 destacou o merecimento do craque argentino.

"Eu acho que, para os deuses do futebol, é uma estatística com selo. Se tem alguém que merece passar e ter a marca de melhor de todos os tempos, o Messi é o cara perfeito para estar ali. Ele tem 38 anos, pelo amor de Deus. Com 38 anos, eu já estava há quatro anos parado, com 120 kg", disse em live no "TikTok".

Ronaldo Fenômeno alcançou o feito na Copa de 2006 e posteriormente foi ultrapassado por Klose na Copa do Mundo de 2014. O ex-atacante disse que já havia reagido com naturalidade na época.

"Quando o Klose me passou, eu disse: ‘Gente, isso aí são números, estatísticas, e recordes são feitos para serem superados. Eles não vão ficar para sempre. Não é isso que determina o jogador.", disse.

Por fim, Ronaldo Fenômeno exaltou a longevidade de Messi e Cristiano Ronaldo, mas destacou que eles viveram outro período do futebol.

"A gente [minha geração] abriu caminho para eles no sentido de que mudou a história de como se treina. Isso a gente pode bater no peito, porque encontramos a melhor maneira de treinamento para jogador de futebol. Metade da minha carreira eu treinei errado. Eu atribuo algumas das minhas lesões ao fato de ter treinado errado no início", concluiu.