Ronaldo Fenômeno é ídolo da seleção brasileiraDaniel Ramalho / AFP
Ronaldo Fenômeno destaca feito de Messi: 'Perfeito para a marca de melhor de todos os tempos'
Argentino alcançou 16 gols em Copa do Mundo e se tornou recordista
Ronaldo Fenômeno destaca feito de Messi: 'Perfeito para a marca de melhor de todos os tempos'
Argentino alcançou 16 gols em Copa do Mundo e se tornou recordista
Mãe do goleiro Vozinha consegue visto e deve apoiar filho na Copa do Mundo
Arqueiro foi herói do empate de Cabo Verde contra a Espanha, na estreia
Inglaterra aproveita calendário e deve fazer jogo-treino em meio à Copa do Mundo
Com longo intervalo entre as primeiras rodadas, técnico Thomas Tuchel quer dar ritmo aos atletas
Em clima de Copa, Yasmin Brunet surge de biquíni verde e amarelo
Modelo renovou o bronzeado nesta quarta-feira (17)
Técnico da Argélia critica arbitragem por não expulsar Messi em derrota
No entanto, Vladimir Petkovic se rendeu ao talento do craque
Cristiano Ronaldo iguala Messi com mais participações em Copas do Mundo
Craque português entra em campo em sua sexta edição de Mundial
Os comentários não representam a opinião do jornal e são de responsabilidade do autor.