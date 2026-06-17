Yasmin Brunet entrou em clima de Copa com biquíni verde e amarelo Reprodução/Instagram

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Rio - Yasmin Brunet, 38 anos, mostrou aos seguidores, nesta quarta-feira (17), o bronzeado sendo renovado. A modelo aproveitou o clima de Copa do Mundo para exibir as curvas em um biquíni nas cores verde e amarelo, em referência a Seleção brasileira. 
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Yasmin Brunet publicou vídeo renovando o bronzeado - Reprodução/Instagram
Yasmin Brunet posou com biquíni nas cores da seleção brasileira - Reprodução/Instagram
Yasmin Brunet - Reprodução/Instagram
Yasmin Brunet entrou em clima de Copa com biquíni verde e amarelo - Reprodução/Instagram
"Bronze do Brasil", afirmou na legenda. 
A beleza de Yasmin Brunet chamou atenção nos comentários da publicação. "Ela nunca esteve tão bonita", elogiou uma seguidora. "Maravilhosa", disse outra. "Ela fazendo verão o ano inteiro. Adoro", declarou uma terceira.