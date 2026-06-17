Vozinha, de 40 anos, é destaque do Cabo Verde no MundialRoberto Schmidt / AFP

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Estados Unidos - Destaque do empate sem gols de Cabo Verde contra a Espanha, na última segunda-feira (15), pela estreia da seleção em Copas do Mundo, o goleiro Vozinha pode ter uma torcedora especial na próxima partida. Após ter problemas para tirar o visto estadunidense, a mãe do arqueiro conseguiu resolver o impasse e deve viajar aos EUA para acompanhar o filho.
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Em entrevista após a estreia, Vozinha se emocionou ao relatar que a mãe, Ana Cândida Évora, não havia conseguido acompanhar a partida por causa dos problemas com o visto. A partir daí, houve um apelo popular para que os órgãos responsáveis se prontificassem a ajudar, e parece ter funcionado.
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Nesta quarta-feira (17), Hakeem Jeffries, membro da Câmara dos Representantes dos Estados Unidos, publicou em sua conta na rede social 'X' que oficiais do departamento de Estado dos EUA se juntaram ao governo de Cabo Verde e à Fifa para viabilizar o visto.
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Regularizada, a mãe do goleiro Vozinha deve viajar para acompanhar o filho ao vivo no Estádio de Miami, palco da próxima partida da seleção nesta Copa do Mundo. Cabo Verde e Uruguai se enfrentam neste domingo (21), às 19h (de Brasília), pela segunda rodada do Grupo H, que também conta com Espanha e Arábia Saudita.