Portugal ficou no empate na estreia da Copa - AFP

Portugal ficou no empate na estreia da CopaAFP

Publicado 17/06/2026 16:01

Estados Unidos - Considerado um dos favoritos ao título da Copa do Mundo, Portugal foi surpreendido na estreia da competição. Em Houston, os lusitanos saíram na frente logo no começo da partida, porém, a vitória fácil não veio. A República Democrática do Congo reagiu e buscou o empate por 1 a 1. O resultado foi histórico para os africanos, que fizeram um excelente jogo nesta quarta-feira (17).

Assim como Lionel Messi, Cristiano Ronaldo obteve o recorde de disputar seis Copas do Mundo. Porém, diferente do argentino, o veterano português passou em branco e não teve uma boa atuação na estreia de Portugal.

A seleção europeia voltará a jogar na próxima terça-feira (23) contra o Uzbequistão, às 14h (de Brasília), em Houston, novamente. Já o Congo irá encarar a Colômbia, no mesmo dia, às 23h (de Brasília), em Zapopan, no México.

Portugal começou a partida com tudo e abriu o placar logo aos cinco minutos. Vitinha abriu na esquerda para Pedro Neto, que levantou na área da República Democrática do Congo e João Neves apareceu para colocar os europeus em vantagem.

Depois disso, a equipe lusitana reduziu um pouco o ritmo e antes do fim do primeiro tempo, o Congo empatou. Aos 49 minutos, depois de escanteio curto, Wissa apareceu para cabecear a deixar tudo igual em Houston.

O segundo tempo começou com lances que levaram os torcedores das duas seleções a uma crise de nervos. Aos nove minutos, Portugal chegou a marcar com João Cancelo, de bicicleta, mas o lance acabou sendo invalidade pela arbitragem. Logo depois, aos 11 minutos, Bakumbu ganhou da defesa lusitana e explodiu a trave do goleiro Diogo Costa.

Aos 23 minutos, Cristiano Ronaldo teve uma grande oportunidade. O veterano recebeu passe de Francisco Conceiçao, mas acabou finalizando mal, e o goleiro Lionel Mpasi respirou aliviado. Cinco minutos depois, o atacante do Al Nassr teve nova chance, dessa vez um pouco mais difícil, depois de bela jogada coletiva, mas a finalização foi para fora de novo.

Os últimos minutos foram de muita pressão de Portugal, porém, a seleção do Congo era bem perigosa nos contra-ataques. A partida acabou ficando bastante aberta e emocionando para os torcedores. Porém, faltou capricho para as duas seleções e os africanos conseguiram um excelente resultado na estreia da Copa.

