Auxiliar do pai, Davide Ancelotti mostra quadro tático para jogadores testados como titulares na seleção brasileira - Rafael Ribeiro/CBF

Auxiliar do pai, Davide Ancelotti mostra quadro tático para jogadores testados como titulares na seleção brasileiraRafael Ribeiro/CBF

Publicado 17/06/2026 16:31

cinco mudanças na atividade desta quarta-feira (17).

Carlo Ancelotti segue em busca da escalação ideal para a Copa do Mundo e também de variações no time durante as partidas. Diante desse problema para definir os 11 nomes, o técnico italiano segue realizando testes durante os treinos, desta vez comna atividade desta quarta-feira (17).

Em parte do treino, Danilo, Léo Pereira, Fabinho, Luiz Henrique e Martinelli foram para o time titular. Ibañez, Gabriel Magalhães, Casemiro, Lucas Paquetá e Raphinha ficaram entre os reservas, segundo a ESPN.

Resta apenas mais um dia para o treinador trabalhar com o que considera a equipe titular para o duelo com o Haiti, sexta-feira (19), às 21h30 (de Brasília). Diante de um adversário que provavelmente jogará mais fechado, não está descartada a volta do esquema com quatro atacantes e dois no meio.

Como o Brasil deve jogar contra o Haiti

Uma possível escalação é: Alisson; Danilo (Ibañez), Marquinhos, Gabriel Magalhães (Léo Pereira) e Douglas Santos; Casemiro (Fabinho), Bruno Guimarães e Lucas Paquetá (Luiz Henrique); Raphinha, Igor Thiago (Matheus Cunha) e Vini Jr.