Wallace em ação pelo CRB - Divulgação / CRB

Wallace em ação pelo CRBDivulgação / CRB

Publicado 17/06/2026 19:20

Rio - Em busca de reforços para o segundo semestre, o Botafogo negocia a contratação do zagueiro Wallace, de 21 anos, que defende o CRB, de Alagoas. De acordo com informações do jornalista Iverson Fernandes, da "Gazeta de Alagoas", o clube carioca tem concorrência.

O jovem estaria sendo observado pelo Bragantino e também por equipes de Portugal. Na partida, válida pela Série B, contra o São Bernardo, no último dia 7, em Maceió, o clube do interior de São Paulo teria enviado representantes para assistir a atuação de Wallace.

Wallace se destaca pela velocidade e também pelo porte físico, já que tem 1,90m. O zagueiro, de 21 anos, entrou em campo em 18 partidas na temporada e não fez gols ou deu assistências.

Como o jovem tem vínculo com o clube alagoano somente até o fim do ano, a tendência é que o CRB se apresse em negociá-lo para não perdê-lo de graça. A partir de julho, ele poderá assinar um pré-contrato com outro clube.