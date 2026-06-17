John Textor - Clement Mahoudeau / AFP

John TextorClement Mahoudeau / AFP

Publicado 17/06/2026 15:35

Rio - O Botafogo enfrenta um entrave jurídico na negociação da dívida com a Major League Soccer, a liga norte-americana de futebol. A Justiça do Rio determinou que a Fifa fosse notificada sobre a impossibilidade da SAF pagar as dívidas referentes ao transfer ban e, com isso, a negociação sofreu um impasse, segundo o "ge".

O documento da Justiça do Rio não determina a retirada automática de qualquer sanção esportiva aplicada pela Fifa. Depois que a entidade for notificada, haverá a decisão final. A dívida do Botafogo com a MLS é referente as contratações dos meias Thiago Almada e Santi Rodríguez junto ao Atlanta United e New York City, respectivamente. O valor é de R$ 191.949.717,50.

A MLS faz parte da negociação porque é considerada uma entidade única. Ou seja, cada clube tem um pedaço igualitário da franquia. Portanto, quando há casos de dívidas, a MLS aciona o clube devedor. Com isso, o Botafogo precisa negociar diretamente com a liga. Novo diretor da SAF, Eduardo Iglesias é o responsável pelas negociações, junto a dois advogados, sendo um deles americano.

Não há previsão para o pagamento. A MLS deseja receber à vista e a possibilidade de parcelamento da dívida é remota. Recentemente, o Botafogo não cumpriu com as obrigações do acordo anterior com a liga norte-americana de futebol, o que gerou desgaste e desconfiança. Sem derrubar o transfer ban, o Glorioso está impedido de registrar novos jogadores.