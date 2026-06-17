Botafogo foi convidado para disputar a Brothers Cup na Rússia, em julho - Divulgação

Botafogo foi convidado para disputar a Brothers Cup na Rússia, em julhoDivulgação

Publicado 17/06/2026 11:13

Botafogo retorna aos treinos no CT Espaço Lonier na segunda-feira (22) e terá uma semana de trabalho no Rio. O clube confirmou a participação no torneio internacional Brothers Cup de 2026 e tem viagem marcada para a Rússia no dia 30.

e terá uma semana de trabalho no Rio. O clube confirmou a participação no torneio internacional Brothers Cup de 2026 e tem

Quatro dias depois, em 4 de julho, o Glorioso faz a primeira partida após a parada para a Copa do Mundo. O adversário é o CSKA Moscou, na VEB Arena. E no dia 10, enfrenta o Dínamo de Moscou, VTB Arena. Informações sobre horário, transmissão e vendas de ingressos ainda serão divulgados.

"A participação alvinegra integra o planejamento esportivo da SAF para a sequência da temporada, oferecendo à equipe a oportunidade de realizar jogos de alto nível internacional, ampliar a preparação do elenco e fortalecer a presença da marca Botafogo no cenário global", diz o comunicado.



"Além dos compromissos em campo, a viagem à Rússia também representa uma oportunidade de intercâmbio institucional e aproximação com torcedores e parceiros internacionais do clube".



Após esses dois confrontos na Rússia, a delegação alvinegra retorna ao Rio em 12 de julho, com nove dias de treinos até o primeiro jogo oficial. O adversário é o Santos, possivelmente em no dia 22 pela 19ª rodada do Campeonato Brasileiro, mas a CBF ainda confirmará data e horário.



Antes da pausa para a Copa do Mundo, o Botafogo encerrou a 18º rodada na 12ª colocação do Campeonato Brasileiro, com 22 pontos. Eliminado da Copa do Brasil pela Chapecoense, tem a chance de título na temporada na Copa Sul-Americana, onde está classificado para as oitavas de final e aguarda o adversário que sairá do mata-mata entre Lanús (ARG) e Cienciano (PER).