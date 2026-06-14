Lucas Camilo deixou a base do Botafogo e vai jogar pelo Puebla, do México - Divulgação / Puebla

Lucas Camilo deixou a base do Botafogo e vai jogar pelo Puebla, do MéxicoDivulgação / Puebla

Publicado 14/06/2026 17:29

O Botafogo se despediu de mais um jogador, e as saídas não se resumem apenas ao elenco principal. Volante do time sub-20, Lucas Camilo já tem um novo clube, o Puebla, do México, que o anunciou na última sexta-feira (12).



O jovem de 20 anos tinha contrato com o Glorioso até agosto de 2027 e estreou pelos profissionais nesta temporada, no início do Campeonato Carioca com um time de jovens e reservas.



Ele disputou duas partidas e fez um gol, logo na primeira partida, no 2 a 0 sobre a Portuguesa, quando entrou nos minutos finais. E também atuou todo o segundo tempo no 2 a 1 sobre o Sampaio Correra.



Entretanto, não ficou no elenco profissional e disputou jogos pelo Botafogo Sub-20 em 2026.

“Uma jovem promessa chegou desde o Brasil. Bem-vindo, Lucas Camilo! Estamos preparados para ver o talento carioca no campo do Cuauhtémoc”, postou o Puebla, que errou a origem do jovem volante, de São Gonçado do Amarante (RN).