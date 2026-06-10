Ferraresi em treinamento do BotafogoVítor Silva / Botafogo
"A informação que eu apurei aqui é que São Paulo e Botafogo negociam uma troca entre o zagueiro Ferraresi e o volante Newton. O Ferraresi já está emprestado ao Botafogo, que quer permanecer em definitivo com o zagueiro, e o São Paulo, a pedido do técnico Dorival Júnior, gostaria de contratar o Newton. Já fez proposta, o Botafogo recusou, não gostou dos moldes do negócio e agora os clubes negociam uma troca", revelou.
A primeira investida do Tricolor pelo meio-campista foi rechaçada pelo Alvinegro, o que direcionou os contatos para o modelo de troca. O impasse reside nas cifras projetadas para cada jogador na mesa de negociações.
"O São Paulo entende que o Ferraresi vale mais que o Newton no mercado, que o Ferraresi está avaliado em um valor superior. Ele está emprestado ao Botafogo com opção de compra de € 6 milhões. O Botafogo pensa em vender o Newton ali por € 4 milhões, € 5 milhões. Então existe uma pequena diferença nas conversas iniciais, mas São Paulo e Botafogo conversam por uma troca entre o Ferraresi e o Newton", detalhou.
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