Ferraresi em treinamento do Botafogo - Vítor Silva / Botafogo

Ferraresi em treinamento do BotafogoVítor Silva / Botafogo

Publicado 10/06/2026 15:51

Rio - Uma engenharia financeira movimenta os bastidores do mercado entre São Paulo e Botafogo. De acordo com o jornalista Felipe Silva, da 'ESPN', os clubes negociam uma possível troca envolvendo o zagueiro Ferraresi e o volante Newton, mas ainda buscam um consenso sobre os valores atribuídos a cada atleta.



"A informação que eu apurei aqui é que São Paulo e Botafogo negociam uma troca entre o zagueiro Ferraresi e o volante Newton. O Ferraresi já está emprestado ao Botafogo, que quer permanecer em definitivo com o zagueiro, e o São Paulo, a pedido do técnico Dorival Júnior, gostaria de contratar o Newton. Já fez proposta, o Botafogo recusou, não gostou dos moldes do negócio e agora os clubes negociam uma troca", revelou.



Atualmente emprestado ao Botafogo até o fim de 2026, Ferraresi agrada à diretoria alvinegra, que trabalha para garantir sua permanência em definitivo. Do outro lado, Newton perdeu espaço no elenco carioca e aparece como uma opção viável para o São Paulo, especialmente por conta do interesse de Dorival Júnior.



A primeira investida do Tricolor pelo meio-campista foi rechaçada pelo Alvinegro, o que direcionou os contatos para o modelo de troca. O impasse reside nas cifras projetadas para cada jogador na mesa de negociações.



"O São Paulo entende que o Ferraresi vale mais que o Newton no mercado, que o Ferraresi está avaliado em um valor superior. Ele está emprestado ao Botafogo com opção de compra de € 6 milhões. O Botafogo pensa em vender o Newton ali por € 4 milhões, € 5 milhões. Então existe uma pequena diferença nas conversas iniciais, mas São Paulo e Botafogo conversam por uma troca entre o Ferraresi e o Newton", detalhou.