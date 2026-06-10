Junior Santos em ação contra o PalmeirasVitor Silva / Botafogo
A expectativa é que o atleta esteja 100% recuperado na reapresentação do elenco, marcada para o dia 22 de junho. Ele se machucou na partida de volta na eliminação para a Chapecoense na Copa do Brasil, em maio. Júnior Santos chegou a permanecer em campo após a pancada, mas fez exames posteriormente e descobriu uma fissura.
Além do atacante, outro jogador que se reapresentou foi Patrick de Paula, que está de saída do clube. O volante tem contrato até o fim de junho, mas o Botafogo não pretende renovar com o atleta e utilizará esse período para que ele mantenha a forma física.
Júnior Santos retornou ao Botafogo recentemente, após passagem pelo Atlético-MG. Na atual temporada, entrou em campo em 14 partidas e anotou dois gols.
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