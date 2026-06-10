Junior Santos em ação contra o Palmeiras - Vitor Silva / Botafogo

Junior Santos em ação contra o PalmeirasVitor Silva / Botafogo

Publicado 10/06/2026 15:07 | Atualizado 10/06/2026 15:18

Rio - Já de olho no retorno após a pausa para a Copa do Mundo, Júnior Santos antecipou seu retorno das férias para aprimorar a forma física. O atacante do Botafogo está na fase final de recuperação de uma lesão no pé direito e vem realizando trabalhos de fisioterapia e alguns treinos no campo.



A expectativa é que o atleta esteja 100% recuperado na reapresentação do elenco, marcada para o dia 22 de junho. Ele se machucou na partida de volta na eliminação para a Chapecoense na Copa do Brasil, em maio. Júnior Santos chegou a permanecer em campo após a pancada, mas fez exames posteriormente e descobriu uma fissura.