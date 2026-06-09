Rio - A diretoria do Botafogo trabalha nos bastidores para realizar um período de treinos e jogos amistosos na Rússia em julho, aproveitando a paralisação do calendário nacional para a Copa do Mundo. A informação foi divulgada pelo jornalista Bruno Andrade durante o programa 'Fala a Fonte', da 'ESPN'.
A programação do Alvinegro prevê a disputa de três partidas em solo europeu. Duas delas já têm adversários encaminhados: o CSKA Moscou e o Dínamo Moscou. O terceiro confronto será diante de um clube da Sérvia, que ainda não teve o nome revelado pelos organizadores.
Antes de embarcar para o exterior, o elenco comandado pelo técnico Franclim Carvalho cumprirá o período de descanso. Os jogadores estão de férias e têm reapresentação agendada para o dia 21 de junho no CT Lonier, onde iniciarão os primeiros trabalhos de campo.
O retorno às competições oficiais, no entanto, segue indefinido. Inicialmente, o Botafogo enfrentaria o Santos em 22 de julho pelo Campeonato Brasileiro, mas o duelo será postergado devido à participação do clube paulista nos playoffs da Copa Sul-Americana.
Diante do adiamento, a CBF estuda utilizar a data de 22 de julho para realizar a partida atrasada entre Botafogo e Vitória, válida pela quarta rodada da Série A, no Estádio Nilton Santos. O duelo contra o Santos, por sua vez, pode ser antecipado para o dia 17. A entidade máxima do futebol brasileiro ainda não oficializou a tabela do segundo semestre.
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