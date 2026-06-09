Franclim Carvalho é o técnico do Botafogo - Vitor Silva / Botafogo

Franclim Carvalho é o técnico do BotafogoVitor Silva / Botafogo

Publicado 09/06/2026 15:13

Rio - A diretoria do Botafogo trabalha nos bastidores para realizar um período de treinos e jogos amistosos na Rússia em julho, aproveitando a paralisação do calendário nacional para a Copa do Mundo. A informação foi divulgada pelo jornalista Bruno Andrade durante o programa 'Fala a Fonte', da 'ESPN'.

A programação do Alvinegro prevê a disputa de três partidas em solo europeu. Duas delas já têm adversários encaminhados: o CSKA Moscou e o Dínamo Moscou. O terceiro confronto será diante de um clube da Sérvia, que ainda não teve o nome revelado pelos organizadores.



Antes de embarcar para o exterior, o elenco comandado pelo técnico Franclim Carvalho cumprirá o período de descanso. Os jogadores estão de férias e têm reapresentação agendada para o dia 21 de junho no CT Lonier, onde iniciarão os primeiros trabalhos de campo.