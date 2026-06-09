Lucas Villalba em ação no duelo entre Botafogo e Racing (ARG), pela Sul-Americana - Vítor Silva / Botafogo

Lucas Villalba em ação no duelo entre Botafogo e Racing (ARG), pela Sul-AmericanaVítor Silva / Botafogo

Publicado 09/06/2026 12:34

Rio - O Botafogo sofreu o sexto transfer ban da Fifa nesta terça-feira (9). Agora, o clube foi punido pela entidade máxima do futebol pela compra de Lucas Villalba, do Nacional (URU). O atacante custou 3 milhões de dólares (cerca de R$ 16 milhões, à época) ao Glorioso.

Quando chegou, em janeiro deste ano, o jogador demorou algumas semanas para ser registrado justamente porque o Alvinegro estava com uma advertência em vigor.

Como funciona o transfer ban?



O transfer ban da Fifa é uma punição administrativa que proíbe um clube de registrar reforços. É possível assinar um pré-contrato com um jogador, que pode treinar com o elenco, mas não inscrevê-lo até que o débito seja quitado por completo. No entanto, se a dívida não for paga dentro do prazo estipulado, há o risco de sofrer sanções ainda mais graves, como perda de pontos e rebaixamento.