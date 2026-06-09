Domingos Duarte, em comemoração pela classificação do Getafe à Conference League, com sua filha no colo - Divulgação / Getafe

Domingos Duarte, em comemoração pela classificação do Getafe à Conference League, com sua filha no coloDivulgação / Getafe

Publicado 09/06/2026 09:30

O São Paulo deve desistir da contratação do zagueiro Domingos Duarte, especulado no Botafogo. Os motivos para a diretoria do clube paulista ter voltado atrás nas conversas são outras propostas recebidas pelo defensor e mudança no modelo de negócios, de acordo com a 'ESPN'.



O jogador português de 31 anos ficará livre no mercado a partir do próximo dia 30 de junho, quando se encerra o seu contrato com o Getafe, da Espanha, onde atua desde 2022.

O Alvinegro buscou contato com Domingos pela oportunidade de mercado e propôs uma oferta salarial maior que a do São Paulo. No entanto, apesar de ver com bons olhos o futebol brasileiro, o estafe do zagueiro tem receio devido aos cinco transfer bans ativos dos cariocas.



O defensor tem bagagem no futebol europeu. Ele já vestiu as camisas de Sporting, Belenenses, Chaves, Deportivo La Coruña e Granada.