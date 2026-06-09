Matheus Martins celebra gol marcado pelo BotafogoVítor Silva / Botafogo
Além disso, um clube turco também fez uma proposta, esta de 4,5 milhões de euros (R$ 27 milhões), mas a diretoria rejeitou a oferta. O Alvinegro pede ao menos 8 milhões de euros (cerca de R$ 48 milhões) para negociar o atleta, que tem contrato com o clube válido até dezembro de 2028.
O Botafogo, que atravessa um momento financeiro delicado, sofreu seu sexto transfer ban da Fifa nesta terça-feira (9). O clube enxerga a venda de jogadores como uma possibilidade de equilibrar o caixa e aliviar as dívidas.
Os comentários não representam a opinião do jornal e são de responsabilidade do autor.