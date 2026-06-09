Vitória diz que Botafogo não repassou valor relacionado à venda de Lucas HalterVitor Silva/BFR

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O Botafogo tem uma fila de credores a pagar com a recuperação judicial e entre eles está o Vitória. Com os pagamentos da SAF à espera de um plano de parcelas e até mesmo redução do valor, que ainda precisa ser aprovado, o presidente do clube baiano, Fábio Mota, lamentou ter que esperar tempo indeterminado por mais uma dívida do Glorioso.
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Segundo ele, o Vitória tem a receber R$ 1 milhão de taxa de vitrine pela venda de Lucas Halter ao Houston Dynamo, no início deste ano.
"Nós perdemos mais R$ 1 milhão com o Botafogo agora... Não é que perdemos, vamos entrar na fila do crédito de novo. A gente tem duas filas de crédito do Botafogo, uma da associação e agora uma da SAF", disse Fábio Mota em entrevista ao canal Resenha do Leão.
O Vitória também cobra do Botafogo o pagamento pela venda de Elkeson, em 2011. Neste caso, a dívida é dos tempos do clube social, mas que deveria ter sido quitada pela SAF.
"O Botafogo está vivo lá, deve R$ 2 bilhões, deu um tombo na gente do Elkeson, fez agora recuperação judicial da SAF e deu um tombo de R$ 1 milhão. Então, infelizmente, é a questão do futebol brasileiro, que agora mudou. Pela nova legislação, com o fair play, se você pede recuperação judicial, tem uma série de penalidades que podem acontecer, já se fez pensando nisso, porque era uma zona", afirmou.
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Apesar de lamentar as duas dívidas, o dirigente admite que num futuro o Vitória também pode se valer da mesma estratégia para quitar as dívidas.
"Não estou criticando quem pediu, eu acho até que amanhã ou depois o Vitória também pode pedir recuperação judicial, que é quando, na verdade, você pega sua dívida e alonga para não sei quanto tempo. Cruzeiro pediu, Botafogo pediu, Vasco também...", apontou.