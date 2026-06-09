Vitória diz que Botafogo não repassou valor relacionado à venda de Lucas HalterVitor Silva/BFR
Presidente do Vitória lamenta novo 'calote' do Botafogo: 'Tem duas filas'
Clube baiano alega que tinha dinheiro a receber por venda de Lucas Halter e recorda dívida antiga
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