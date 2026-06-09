Vitória diz que Botafogo não repassou valor relacionado à venda de Lucas Halter - Vitor Silva/BFR

Vitória diz que Botafogo não repassou valor relacionado à venda de Lucas HalterVitor Silva/BFR

Publicado 09/06/2026 13:30

O Botafogo tem uma fila de credores a pagar com a recuperação judicial e entre eles está o Vitória. Com os pagamentos da SAF à espera de um plano de parcelas e até mesmo redução do valor, que ainda precisa ser aprovado, o presidente do clube baiano, Fábio Mota, lamentou ter que esperar tempo indeterminado por mais uma dívida do Glorioso.



Segundo ele, o Vitória tem a receber R$ 1 milhão de taxa de vitrine pela venda de Lucas Halter ao Houston Dynamo, no início deste ano.



"Nós perdemos mais R$ 1 milhão com o Botafogo agora... Não é que perdemos, vamos entrar na fila do crédito de novo. A gente tem duas filas de crédito do Botafogo, uma da associação e agora uma da SAF", disse Fábio Mota em entrevista ao canal Resenha do Leão.



O Vitória também cobra do Botafogo o pagamento pela venda de Elkeson, em 2011. Neste caso, a dívida é dos tempos do clube social, mas que deveria ter sido quitada pela SAF.



"O Botafogo está vivo lá, deve R$ 2 bilhões, deu um tombo na gente do Elkeson, fez agora recuperação judicial da SAF e deu um tombo de R$ 1 milhão. Então, infelizmente, é a questão do futebol brasileiro, que agora mudou. Pela nova legislação, com o fair play, se você pede recuperação judicial, tem uma série de penalidades que podem acontecer, já se fez pensando nisso, porque era uma zona", afirmou.



Apesar de lamentar as duas dívidas, o dirigente admite que num futuro o Vitória também pode se valer da mesma estratégia para quitar as dívidas.



"Não estou criticando quem pediu, eu acho até que amanhã ou depois o Vitória também pode pedir recuperação judicial, que é quando, na verdade, você pega sua dívida e alonga para não sei quanto tempo. Cruzeiro pediu, Botafogo pediu, Vasco também...", apontou.