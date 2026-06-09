Implantação da grama de inverno nos campos do CT começou - Vítor Silva / Botafogo

Implantação da grama de inverno nos campos do CT começouVítor Silva / Botafogo

Publicado 09/06/2026 20:37

Rio - O Botafogo anunciou, nesta terça-feira (9), que deu início à implantação da grama de inverno nos campos do CT. De acordo com o Glorioso, a equipe da Greenleaf conduziu o processo de preparação do solo e agronômico necessário para a semeadura nas últimas semanas.

O Alvinegro informou que o elenco encontrará o gramado renovado no retorno das atividades. Ainda conforme a SAF, "a iniciativa faz parte do planejamento estratégico de manutenção e aprimoramento da infraestrutura esportiva do clube, buscando oferecer as melhores condições de trabalho aos atletas e à comissão técnica".

"A espécie escolhida para este período foi a 'Ryegrass', reconhecida por sua excelente adaptação às condições climáticas do inverno, com maior resistência a temperaturas mais baixas e menor incidência de luz solar. A implementação contribui para a manutenção da qualidade do gramado ao longo da estação, assegurando um campo uniforme, seguro e de alto desempenho", diz um trecho do comunicado do Glorioso.

O Diretor de Operações e Infraestrutura da SAF Botafogo, Pedro Tardin, valorizou a implementação da 'Ryegrass' e também destacou os investimentos para o CT.

"A qualidade da infraestrutura é um dos pilares para o desenvolvimento da alta performance no futebol. A implementação da Ryegrass faz parte de um planejamento contínuo de manutenção e evolução dos nossos campos, garantindo que atletas e comissão técnica tenham à disposição as melhores condições de treinamento durante todo o ano. Seguimos investindo em tecnologia, processos e melhorias estruturais para que o CT do Botafogo permaneça entre as principais referências do futebol brasileiro", afirmou Pedro Tardin.