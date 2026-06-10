John Textor com o presidente do Botafogo social, João Paulo Magalhães: relação não é das melhoresVítor Silva / Botafogo
"Não importa o quanto você fale, a verdade não muda. Você bloqueou capital, chegou a pedir a um juiz para impedir a entrada de US$ 60 milhões no clube, para que seu plano de falência de quarta-feira à noite lhe desse o controle do clube. Imagine se nosso saldo em caixa fosse superior a US$ 60 milhões de dólares, teríamos sofrido outro transfer ban? Não! Teríamos entrado com o pedido de recuperação judicial? Não!", escreveu.
Conflito
'Teve 11 meses para tentar fazer um acordo com os sócios dele, que brigou e não conseguiu. Ele não pode levar o Botafogo para a lama, lamento muito tudo isso que tem acontecido. Teve falhas muito significativas como gestor de futebol e prejudicou muito o Botafogo. As pessoas não têm ideia do cenário que o Botafogo se encontra hoje", disse o mandatário.
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