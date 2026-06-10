John Textor com o presidente do Botafogo social, João Paulo Magalhães: relação não é das melhores - Vítor Silva / Botafogo

John Textor com o presidente do Botafogo social, João Paulo Magalhães: relação não é das melhoresVítor Silva / Botafogo

Publicado 10/06/2026 09:22

O empresário John Textor usou as redes sociais na madrugada desta quarta-feira (10) para rebater o presidente do Botafogo, João Paulo Magalhães Lins, que havia dito, em entrevista à 'ESPN', sobre como o ex-controlador da SAF do Alvinegro não pode levar o time "à lama". Nas postagens, o norte-americano disparou que o mandatário impediu a entrada de capital no clube.



"Não importa o quanto você fale, a verdade não muda. Você bloqueou capital, chegou a pedir a um juiz para impedir a entrada de US$ 60 milhões no clube, para que seu plano de falência de quarta-feira à noite lhe desse o controle do clube. Imagine se nosso saldo em caixa fosse superior a US$ 60 milhões de dólares, teríamos sofrido outro transfer ban? Não! Teríamos entrado com o pedido de recuperação judicial? Não!", escreveu.

"US$ 60 milhões, naquela semana, teriam sido o nosso maior saldo em caixa da história… E você entrou com uma ação judicial para bloqueá-lo. Fato. O maior problema que temos neste clube é o ego de Montenegro", concluiu.

Conflito

Na entrevista em questão, nesta terça-feira (9), João Paulo Magalhães Lins afirmou que "as pessoas não têm ideia" do cenário que o Botafogo se encontra hoje.



'Teve 11 meses para tentar fazer um acordo com os sócios dele, que brigou e não conseguiu. Ele não pode levar o Botafogo para a lama, lamento muito tudo isso que tem acontecido. Teve falhas muito significativas como gestor de futebol e prejudicou muito o Botafogo. As pessoas não têm ideia do cenário que o Botafogo se encontra hoje", disse o mandatário.