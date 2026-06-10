Kayke teve poucas chances nos profissionais do Botafogo e foi emprestado em 2025 - Vitor Silva / Botafogo

Kayke teve poucas chances nos profissionais do Botafogo e foi emprestado em 2025Vitor Silva / Botafogo

Publicado 10/06/2026 11:27

O Botafogo vive um momento delicado financeiramente e trabalha para fazer dinheiro com negociação de jogadores. Além dos nomes do elenco principal, como Danilo, Matheus Martins, Vitinho e Newton, outros nomes que voltam de empréstimo e estão fora dos planos devem sair, como Kayke.



O centroavante de 19 anos estava desde o ano passado no Fortaleza, onde não conseguiu se firmar e tem contrato até 30 de junho. Ao retornar ao Glorioso, será emprestado novamente e já há negociações avançadas com um clube do exterior, segundo o canal 'Arena Alvinegra'.



Além de Kayke, que só disputou 11 jogos pelo Botafogo e outros 15 pelo clube cearense, Diego Hernández, Elias Manoel, Matheus Nascimento e Patrick de Paula retornam no meio do ano. Cada um será avaliado pela comissão técnica, mas a tendência é que continuem fora dos planos e sejam negociados novamente.



A lista de jogadores emprestados pela SAF alvinegra conta com outros sete nomes, mas que ainda não retornarão até pelo menos o fim de 2026: Kaiky, Yarlen, Artur, Jeffinho, Kawan , Segovinha e Rwan Cruz.