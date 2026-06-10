Kayke teve poucas chances nos profissionais do Botafogo e foi emprestado em 2025Vitor Silva / Botafogo
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