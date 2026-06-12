John Textor - Clement Mahoudeau / AFP

John TextorClement Mahoudeau / AFP

Publicado 12/06/2026 20:40

John Textor incluiu o atual presidente do Botafogo, João Paulo Magalhães, e o ex-presidente do clube Carlos Augusto Montenegro em uma ação contra a Eagle Bidco que corre na Justiça dos Estados Unidos. Ele cobra dos dois uma indenização superior a 400 milhões de dólares (mais de R$ 2 bilhões). A informação é do site 'ge'.

O americano ainda afirma que a Eagle nunca pagou o valor previsto no acordo de compra das ações da SAF Botafogo. Dessa forma, a transferência não teria acontecido, e Textor ainda seria o acionista majoritário do Glorioso.

Ele também acusa João Paulo Magalhães e Montenegro de atuarem nos bastidores para tirá-lo do controle do Alvinegro. Segundo o site, Textor cita "interferência ilícita (tortious interference) em seus direitos econômicos e societários".