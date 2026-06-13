BotafogoDivulgação / Botafogo
De acordo com o planejamento, o elenco se reapresentará no dia 22 de junho para treinos no CT Espaço Lonier antes de embarcar para o país europeu em 1º de julho. A tendência é que os russos arquem com as despesas do clube carioca. O retorno para o Brasil será no dia 11.
Haverá também outros dois amistosos (previstos para os dias 6 e 10) com os atletas que não atuarem nos primeiros jogos ou tiverem pouca minutagem.
O próximo compromisso oficial do Botafogo será apenas após a Copa do Mundo. O Glorioso enfrentará o Santos, em casa, em jogo válido pela 19ª rodada do Campeonato Brasileiro. A tendência é que a partida aconteça no dia 22 de julho, com horário ainda não definido.
Antes da pausa para o Mundial, o Botafogo ocupava a 12ª colocação do Campeonato Brasileiro, com 22 pontos. A equipe foi eliminada da Copa do Brasil pela Chapecoense e já está classificada para as oitavas de final da Copa Sul-Americana, onde aguarda o adversário dos playoffs.
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