Savarino nos tempos de Botafogo - Vitor Silva / Botafogo

Savarino nos tempos de BotafogoVitor Silva / Botafogo

Publicado 11/06/2026 12:32

Rio - Na atual temporada, o Botafogo perdeu jogadores importantes e históricos para clubes do futebol brasileiro. Um deles foi Jefferson Savarino que foi para o Fluminense. De acordo com o ex-presidente Carlos Augusto Montenegro, a verba da venda do venezuelano foi para o Lyon, clube que já teve John Textor como presidente.

"O Savarino não queria sair do Botafogo, o Savarino adora o Botafogo, adorou o ambiente, adorou o clube, adorou tudo. Mas foi obrigado a sair, por causa do salário. Aí, o Fluminense ia fazer o cheque para o Botafogo. Aí a SAF Botafogo avisou: o cheque não é pro Botafogo, é pro Lyon. Como assim? Ele nunca jogou lá. Aí o Fluminense fez o cheque, sei lá, o preço combinado, pro Lyon. E o Savarino foi embora. Só uma coisa, o que que o Botafogo ganhou com isso?", disse Montenegro no canal “Gerações Botafoguenses”.

Montenegro afirmou não estar por dentro de como a situação se desenvolveu, mas reforçou que o Fluminense pagou o Lyon pela transferência.

"O Savarino não era do Lyon. Estava registrado no Lyon. O ativo Savarino era do Lyon. Eu não sei como é que é esse negócio, no mundo do empresário esportivo, eu não sei, juro por Deus que eu não sei. Eu sei que o Fluminense pagou o Lyon", concluiu.