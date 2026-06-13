Maicon defende o Levski Sofia, da Bulgária - Divulgação/Levski Sofia

Maicon defende o Levski Sofia, da BulgáriaDivulgação/Levski Sofia

Publicado 13/06/2026 16:35 | Atualizado 13/06/2026 17:43

Rio - Em busca de reforços para a sequência da temporada, o Botafogo monitora a situação do lateral-esquerdo Maicon, do Levski Sofia, da Bulgária. O jogador, de 26 anos, foi oferecido e está sendo avaliado pela diretoria alvinegra, de acordo com o jornalista Dan Abreu, da "Band Minas".

O lateral-esquerdo se destacou com a camisa do Nova Iguaçu na campanha do vice-campeonato carioca de 2024. Maicon também está no radar do Corinthians e foi oferecido ao Cruzeiro e Flamengo, que decidiram não avançar nas conversas.

Revelado pelo Serra, do Espírito Santo, Maicon também já passou por Nova Venécia e Vitória-ES, antes de ganhar destaque no Nova Iguaçu. Contratado pelo Levski Sofia, da Bulgária, em 2024, ele soma 75 jogos, cinco gols e nove assistências.

Na última temporada búlgara, Maicon teve ótimos números na campanha do título nacional do Levski Sofia. Ao todo, foram cinco gols e seis assistências em 42 jogos. O jogador tem contrato até junho de 2027 com o clube búlgaro.