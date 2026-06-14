Janderson pode voltar ao BotafogoDivulgação / Göztepe

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Rio - O atacante Janderson, de 27 anos, pode estar de volta ao Botafogo. De acordo com informações da agência de notícias turca "Demirören", o brasileiro está de saída do Göztepe, da Turquia, e estaria na mira do Alvinegro.
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Janderson foi vendido pelo Botafogo ao Vitória em abril de 2024 por R$ 5 milhões. Em junho do ano passado, o clube baiano negociou o atacante com o Göztepe por 1,5 milhão de euros (R$ 9,6 milhões na época).
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O brasileiro acabou de disputar sua primeira temporada pelo clube turco, com seis gols e três assistências em 32 jogos. Com a contratação dor irlandês Sinclair Armstrong, Jarderson deve perder espaço.
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Revelado pelo Joinville, Janderson se profissionalizou pelo Joinville e chegou ao Botafogo em 2022. No total, ele entrou em campo em 29 jogos e anotou quatro gols pelo Alvinegro.