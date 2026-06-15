Joaquin Correa durante treino do Botafogo - Vitor Silva / Botafogo

Joaquin Correa durante treino do BotafogoVitor Silva / Botafogo

Publicado 15/06/2026 14:10

Rio - O atacante do Botafogo, Joaquín Correa, de 31 anos, está na mira do Estudiantes. O presidente e ídolo do clube de La Plata, Juan Sebastian Verón, confirmou o desejo na contratação do argentino. De acordo com informações do site "Cielo Sports", a equipe terá que fazer um grande esforço para tentar a contratação de Tucu.

O Botafogo teria três tipos de multa rescisória para o contrato do atacante que se encerra em dezembro do ano que vem. O valor seria de 30 milhões de euros (R$ 176 milhões) para a Europa, 40 milhões de euros (R$ 235 milhões) para a Argentina e 50 milhões de euros (R$ 294 milhões) para ligas emergentes, como Estados Unidos e Ásia.

Joaquín Correa não tem status de titular no Botafogo e recebe um dos salários mais altos do elenco, motivos que podem fazer a diretoria alvinegra não dificultar uma possível saída na janela de julho.

Contratado pelo clube carioca no meio do ano passado para a disputa do Mundial de Clubes, o atacante anotou somente quatro gols e deu quatro assistências em 41 jogos com a camisa alvinegra.