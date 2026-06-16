Maxi Gómez atua pelo Nacional - Divulgação / Nacional

Maxi Gómez atua pelo NacionalDivulgação / Nacional

Publicado 16/06/2026 12:55

Rio - O Botafogo pode estar na briga pela contratação de um dos destaques do futebol uruguaio. De acordo com o jornalista Diego Domínguez, do "Canal 5", do país, o clube carioca deseja contar com Maxi Gómez, de 29 anos.

O centroavante é o artilheiro do Campeonato Uruguaio e também interessa ao Racing, da Argentina. O Nacional não deseja perder Maxi Gómez e iniciou nesta semana conversas para renovar o contrato do jogador, que termina no fim do ano.

Maxi Gómez, que busca uma valorização salarial, anotou 14 gols e deu três assistências em 23 jogos pelo Nacional na temporada atual. Na era anterior, foram 12 gols e oito assistências em 30 jogos, atuando pelo seu clube atual e pelo Defensor.

O atacante atuou no futebol europeu por sete anos em clubes como Celta, Valencia, Cádiz e Trabzonspor. Ele esteve presente nas Copa de 2018 e 2022, mas não foi chamado por Marcelo Bielsa por atual Mundial.

A possível negociação pode ser atrapalhada por conta de uma dúvida que o Botafogo tem com o Nacional. O clube uruguaio cobra R$ 1,68 milhões do Alvinegro na Fifa por uma parcela atrasada da venda de Lucas Villalba, processo que provocou um dos seis transfer bans em vigor que o campeão da Libertadores de 2024 tem.