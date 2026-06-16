Rüdiger, zagueiro do Real MadridPierre-Philippe Marcou/AFP
Zagueiro alemão Rüdiger renova com o Real Madrid até 2027
Atleta conquistou o Campeonato Espanhol e a Liga dos Campeões em 2024, além da Copa do Rei 2023
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